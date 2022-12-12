Горишек Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения27.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1918
Отец: Горишек Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1939
Дочь: Григорьева Лидия Анатольевна
Мать ребёнка: Бурикова Зоя Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горишек Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горишек Евгения
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
Неизвестно