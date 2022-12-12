Горишек Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горишек Александр Степанович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

27.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1918

Отец: Горишек Степан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.09.1939

Дочь: Григорьева Лидия Анатольевна

Мать ребёнка: Бурикова Зоя Никитична

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горишек Евгения

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горишек Евгения

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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