Лопатышкина (Доман) Зинаида Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатышкина (Доман) Зинаида Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1910

Дата смерти

После 1999

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1910

Отец: Домань Герасим Иванович

Мать: Доман Фёкла Васильевна

Крещение
13.04.1910
г. Млав Варшавской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатышкин Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатышкин Павел Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Одесса, Жукова маршала пр. 14 Кв. 253 (на 21.01.1999 г)
Смерть
После 1999
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
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