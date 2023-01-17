Лопатышкина (Доман) Зинаида Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1910
Дата смертиПосле 1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1910
Отец: Домань Герасим Иванович
Мать: Доман Фёкла Васильевна
Крещение
13.04.1910
г. Млав Варшавской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатышкин Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Жукова маршала пр. 14 Кв. 253 (на 21.01.1999 г)
Смерть
После 1999
Похороны
Неизвестно