Кучеренко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Доман Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучеренко Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бомбардир Новогеоргиевской крепостной артиллерии
Смерть
Неизвестно