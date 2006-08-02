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Доман Николай Герасимович

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Место рождения

г. Млава

Дата рождения

09.10.1913

Дата смерти

02.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913

Отец: Домань Герасим Иванович

Мать: Доман Фёкла Васильевна

г. Млава
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Доман Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Доман Валерия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Валерия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
зав.лабораторией Института биохимии, профессор биологических наук
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, ул. Ферсмана, д.5
Смерть
02.08.2006
Москва, город федерального значения Москва
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