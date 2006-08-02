Доман Николай Герасимович
Место рожденияг. Млава
Дата рождения09.10.1913
Дата смерти02.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913
Отец: Домань Герасим Иванович
Мать: Доман Фёкла Васильевна
г. Млава
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Доман Евгения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доман Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Доман Валерия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зав.лабораторией Института биохимии, профессор биологических наук
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, ул. Ферсмана, д.5
Смерть
02.08.2006