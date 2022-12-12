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Доман Василий Герасимович

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Место рождения

г. Варшава

Дата рождения

01.01.1896

Дата смерти

05.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896

Отец: Домань Герасим Иванович

Мать: Доман Фёкла Васильевна

г. Варшава
Рождение ребёнка
1924

Сын: Доман Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Доман Антонина Константиновна

Арест
01.12.1937
Реабилитация осужденного
03.04.1958
Реаб. 1958.04.30 Военным трибуналом СибВО, основание: Дело прекращено за отсутствием состава преступления
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доман Антонина Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник снабжения Контошинского лестранхоза
Место жительства
Неизвестно
Контошино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.01.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: расстрел
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