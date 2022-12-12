Доман Василий Герасимович
Место рожденияг. Варшава
Дата рождения01.01.1896
Дата смерти05.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896
Отец: Домань Герасим Иванович
Мать: Доман Фёкла Васильевна
г. Варшава
Рождение ребёнка
1924
Сын: Доман Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Доман Антонина Константиновна
Арест
01.12.1937
Реабилитация осужденного
03.04.1958
Реаб. 1958.04.30 Военным трибуналом СибВО, основание: Дело прекращено за отсутствием состава преступления
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник снабжения Контошинского лестранхоза
Место жительства
Неизвестно
Контошино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.01.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: расстрел