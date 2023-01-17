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Доман Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

12.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Доман Василий Герасимович

Мать: Доман Антонина Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
сержант, воздушный стрелок 431 ШАП
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
12.01.1942
Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область
Причина смерти: Погиб при выполнения боевого задания | http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54552885
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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