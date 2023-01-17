Доман Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти12.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Работа или профессия
Неизвестно
сержант, воздушный стрелок 431 ШАП
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
12.01.1942
Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область
Причина смерти: Погиб при выполнения боевого задания | http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54552885
Похороны
Неизвестно
Неизвестно