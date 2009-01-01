городской посёлок Озаричи, Калинковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Озаричи

Калинковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Озаричи48Лошкарев587307342

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Азаричская волость
77. Азаричи, местечко, волостное правление (уездный город в.), церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, мельница, 10 лавок, ярмарка 29 июня и 2 февраля. В 8 ве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Бобруйский уезд, Азаричская волость
местечко Азаричи1721308418305234323714714157

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Озаричская волость
Озаричи, имение241223895
Озаричи, местечко2025230223895

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Калинковичский район
гп Озаричи1340

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский сельсовет
гп Озаричи624

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