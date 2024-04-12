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Золото Николай Ефимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

19.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1875

Отец: Золото Ефимий Георгиевич

Мать: Золото Мария Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94.
Крещение
21.01.1875
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.- 8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94. | Godparents:Сего прихода псаломщик Георгий Филиппов и умершего священника Филиппова - жена Евгения Филипповна.
Бракосочетание
17.09.1901

Жена: Золото Мария Борисовна

Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-42,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-43.
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Золото Мария Борисовна

Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-151.
Рождение ребёнка
04.02.1905

Дочь: Заяц Хуян Александра Николаевна

Мать ребёнка: Золото Мария Борисовна

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-83,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-84.
Рождение ребёнка
19.01.1907

Сын: Золото Ефимий Николаевич

Мать ребёнка: Золото Мария Борисовна

Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-4,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-5.
Рождение ребёнка
08.11.1916

Сын: Золото Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Золото Мария Борисовна

Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-22,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-24.
Смерть
Неизвестно
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