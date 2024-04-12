Золото Ефимий Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907
Отец: Золото Николай Ефимович
Мать: Золото Мария Борисовна
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-4,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-5.
Крещение
20.01.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-4,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-5. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Николай Ильич Пичахчи и его дочь Феодора
Смерть
Неизвестно