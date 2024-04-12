Золото Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1916
Дата смерти17.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1916
Отец: Золото Николай Ефимович
Мать: Золото Мария Борисовна
Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-22,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-24.
Крещение
10.11.1916
Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-22,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-24. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Мария Ивановна Пичахчи и Илья Николаевич Пичахчи.
Смерть
17.12.1916
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-54,зап.52,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-56
Похороны
18.12.1916