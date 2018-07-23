Золото (Улюрова) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Улюрова) Мария Борисовна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

23.07.1883

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1883

Отец: Улюра Борис федорович

Мать: Улюра Екатерина Ивановна

Бракосочетание
17.09.1901

Муж: Золото Николай Ефимович

Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-42,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-43.
Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Ефимович

Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-151.
Рождение ребёнка
04.02.1905

Дочь: Заяц Хуян Александра Николаевна

Отец ребёнка: Золото Николай Ефимович

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-83,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-84.
Рождение ребёнка
19.01.1907

Сын: Золото Ефимий Николаевич

Отец ребёнка: Золото Николай Ефимович

Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-4,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-5.
Рождение ребёнка
08.11.1916

Сын: Золото Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Золото Николай Ефимович

Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-22,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-24.
Смерть
1961
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