Золото (Улюрова) Мария Борисовна
Место рождения
Дата рождения23.07.1883
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.07.1883
Отец: Улюра Борис федорович
Мать: Улюра Екатерина Ивановна
Бракосочетание
17.09.1901
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-42,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-43.
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Золото Николай Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-151.
Рождение ребёнка
04.02.1905
Дочь: Заяц Хуян Александра Николаевна
Отец ребёнка: Золото Николай Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-83,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-84.
Рождение ребёнка
19.01.1907
Отец ребёнка: Золото Николай Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-4,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-5.
Рождение ребёнка
08.11.1916
Отец ребёнка: Золото Николай Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1916г.лист-22,зап.-49,ГАДО,Ф - 426-2-14 кадр-24.
Смерть
1961