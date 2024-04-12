Заяц ХУЯН (Золото) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1905
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1905
Отец: Золото Николай Ефимович
Мать: Золото Мария Борисовна
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-83,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-84.
Крещение
05.02.1905
Николаевская церковь,м/к-лист-83,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-2,кадр-84 | Godparents:Новокакубские поселяне: Николай Ильич Пичахчи и Елена Тимофеевна Пичахчи.
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заяц Хуян Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заяц Хуян Иван Трифонович
Рождение ребёнка
23.07.1928
Сын: Заяц Хуян Николай Иванович
Отец ребёнка: Заяц Хуян Иван Трифонович
Бракосочетание
До 1928
Рождение ребёнка
1937
Сын: Заяц Хуян Константин Иванович
Отец ребёнка: Заяц Хуян Иван Трифонович
Смерть
1942