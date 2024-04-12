Заяц ХУЯН (Золото) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц ХУЯН (Золото) Александра Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.02.1905

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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1928 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1905

Отец: Золото Николай Ефимович

Мать: Золото Мария Борисовна

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-83,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-84.
Крещение
05.02.1905
Николаевская церковь,м/к-лист-83,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-2,кадр-84 | Godparents:Новокакубские поселяне: Николай Ильич Пичахчи и Елена Тимофеевна Пичахчи.
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заяц Хуян Иван Трифонович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заяц Хуян Иван Трифонович

Рождение ребёнка
23.07.1928

Сын: Заяц Хуян Николай Иванович

Отец ребёнка: Заяц Хуян Иван Трифонович

Бракосочетание
До 1928

Муж: Заяц Хуян Иван Трифонович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Заяц Хуян Константин Иванович

Отец ребёнка: Заяц Хуян Иван Трифонович

Смерть
1942
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