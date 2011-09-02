Заяц ХУЯН Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения23.07.1928
Дата смерти02.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1928
Бракосочетание
19.12.1948
Рождение ребёнка
10.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заяц Хуян Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заяц Хуян Валентина Ивановна
Смерть
02.09.2011
Похороны
Неизвестно