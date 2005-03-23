Заяц ХУЯН (Коссе) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц ХУЯН (Коссе) Валентина Ивановна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.01.1927

Дата смерти

23.03.2005

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927

Отец: Коссе / Пордала / Иван Ильич

Мать: Коссе Кира Степановна

Бракосочетание
19.12.1948

Муж: Заяц Хуян Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заяц Хуян Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заяц Хуян Николай Иванович

Смерть
23.03.2005
Похороны
Неизвестно
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