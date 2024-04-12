Заяц ХУЯН Иван Трифонович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти08.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заяц Хуян Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заяц Хуян Александра Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1928
Сын: Заяц Хуян Николай Иванович
Мать ребёнка: Заяц Хуян Александра Николаевна
Бракосочетание
До 1928
Рождение ребёнка
1937
Сын: Заяц Хуян Константин Иванович
Мать ребёнка: Заяц Хуян Александра Николаевна
Смерть
08.03.1975
Похороны
Неизвестно