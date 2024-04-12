Заяц ХУЯН Трифон Константинович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
27.05.1902
Жена: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Заяц Хуян Иван Трифонович
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гутова Чалбаш Александра Трифоновна
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Военная служба
06.07.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 2-й Заамурский пограничный конный полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Кара... Показать все
Смерть
1934
Похороны
Неизвестно