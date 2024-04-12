Заяц ХУЯН Трифон Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц ХУЯН Трифон Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1870

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Заяц Хуян Константин Саввич

Мать: Заяц Хуян Федора Филипповна

Бракосочетание
27.05.1902

Жена: Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Заяц Хуян Иван Трифонович

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гутова Чалбаш Александра Трифоновна

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Военная служба
06.07.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 2-й Заамурский пограничный конный полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Кара... Показать все
Смерть
1934
Похороны
Неизвестно
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