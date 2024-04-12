(Золото) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золото) Евдокия Николаевна

(Золото) Евдокия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.03.1903

Дата смерти

03.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903

Отец: Золото Николай Ефимович

Мать: Золото Мария Борисовна

Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-151.
Крещение
01.03.1903
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-151 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Николай Ильич Пичахчи и Елена Тимофеевна Пичахчи
Смерть
03.10.1904
Причина смерти: Болезнь - диарея | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-70,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-71
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close