(Золото) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1903
Дата смерти03.10.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903
Отец: Золото Николай Ефимович
Мать: Золото Мария Борисовна
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-151.
Крещение
01.03.1903
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-151,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-151 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Николай Ильич Пичахчи и Елена Тимофеевна Пичахчи
Смерть
03.10.1904
Причина смерти: Болезнь - диарея | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-70,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-71
Похороны
Неизвестно