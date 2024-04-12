Золото Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Мария Георгиевна

Золото Мария Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.04.1870

Дочь: София Ефимовна

Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич

Николаевская церковь,м/к-1870г.-лист-207,зап.-20,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-208.
Бракосочетание
До 1870

Муж: Золото Ефимий Георгиевич

Рождение ребёнка
16.07.1872

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич

Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-277,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-278.
Рождение ребёнка
19.01.1875

Сын: Золото Антоний Ефимович

Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич

Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94
Рождение ребёнка
19.01.1875

Сын: Золото Николай Ефимович

Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич

Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94.
Рождение ребёнка
15.11.1877

Сын: Золото Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич

Николевская церковь,м/к-1877г.лист-64,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-65.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close