Золото Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
18.04.1870
Дочь: София Ефимовна
Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1870г.-лист-207,зап.-20,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-208.
Бракосочетание
До 1870
Рождение ребёнка
16.07.1872
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-277,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-278.
Рождение ребёнка
19.01.1875
Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94
Рождение ребёнка
19.01.1875
Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94.
Рождение ребёнка
15.11.1877
Отец ребёнка: Золото Ефимий Георгиевич
Николевская церковь,м/к-1877г.лист-64,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-65.
Смерть
Неизвестно