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Золото Антоний Ефимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

19.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1875

Отец: Золото Ефимий Георгиевич

Мать: Золото Мария Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94
Крещение
21.01.1875
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94 | Godparents:Сего прихода псаломщик Георгий Филиппов и умершего священника Филиппова-жена Евгения Филиппова
Бракосочетание
24.01.1894

Жена: Золото Екатерина Семеновна

Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-29,зап.-3,ГАДО,Ф - 2-7 кадр-30
Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Золото Георгий Антонович

Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
14.09.1896

Сын: Золото Илья Антонович

Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна

Николаевская церковь,к/м-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр133
Рождение ребёнка
17.08.1900

Сын: Золото Иван Антонович

Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна

Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр 190.
Рождение ребёнка
23.07.1903

Сын: Золото Симеон Антонович

Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
29.11.1905

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-112,зап.-77,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-113
Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Золото Федор Антонович

Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Золото Савва Антонович

Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
26.02.1912

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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