Золото Антоний Ефимович
Место рождения
Дата рождения19.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.01.1875
Отец: Золото Ефимий Георгиевич
Мать: Золото Мария Георгиевна
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94
Крещение
21.01.1875
Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-98,зап.-8,9,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-94 | Godparents:Сего прихода псаломщик Георгий Филиппов и умершего священника Филиппова-жена Евгения Филиппова
Бракосочетание
24.01.1894
Николаевская церковь,м/к-1894г.лист-29,зап.-3,ГАДО,Ф - 2-7 кадр-30
Рождение ребёнка
21.04.1895
Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
14.09.1896
Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна
Николаевская церковь,к/м-1896г.лист-132,зап.-59,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр133
Рождение ребёнка
17.08.1900
Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр 190.
Рождение ребёнка
23.07.1903
Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
29.11.1905
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-112,зап.-77,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-113
Рождение ребёнка
02.06.1908
Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
26.02.1912
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Золото Екатерина Семеновна
Смерть
Неизвестно