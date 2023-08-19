(Золото) София Ефимовна
Место рождения
Дата рождения18.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1870
Отец: Золото Ефимий Георгиевич
Мать: Золото Мария Георгиевна
Николаевская церковь,м/к-1870г.-лист-207,зап.-20,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-208.
Крещение
25.04.1870
Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-207,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-208. | Godparents:Сего прихода священника Ильи Филиппова сын-Николай и пономарь-Георгий Филиппов
Смерть
Неизвестно