(Золото) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.07.1872

Дата смерти

01.06.1882

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

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СК
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Место
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Рождение
16.07.1872

Отец: Золото Ефимий Георгиевич

Мать: Золото Мария Георгиевна

Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-277,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-278.
Крещение
23.07.1872
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-277,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-278. | Godparents:Приходской пономарь-Георгий Филиппов и священника Ильи Филиппова жена-Евгения Харлампиевна
Смерть
01.06.1882
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/е-1882г.лист-88,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-89. -
Похороны
03.06.1882
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