Римская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1819

Дата смерти

08.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1842

Сын: Римский-Корсаков Василий Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Родино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1843

Дочь: Тыртова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Полторацкая Варвара Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
03.09.1846

Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
24.03.1848

Дочь: Евреинова Мария Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
03.05.1850

Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
23.04.1852

Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
02.08.1853

Сын: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
18.12.1858

Дочь: Воскресенская Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
17.03.1860

Сын: Римский-Корсаков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Журавлево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1862

Дочь: Римская-Корсакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Смерть
08.01.1896
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена: дер. Журавлево, Зубцовский уезд, Тверская губерния, Российская империя.
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