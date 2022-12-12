Римская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1819
Дата смерти08.01.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Римский-Корсаков Василий Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Дочь: Тыртова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Дочь: Полторацкая Варвара Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Дочь: Евреинова Мария Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Сын: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Дочь: Воскресенская Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Сын: Римский-Корсаков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Дочь: Римская-Корсакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Ефимович