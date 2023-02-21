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Римский-Корсаков Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1853

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1853

Отец: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
26.09.1882

Сын: Римский-Корсаков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1885

Дочь: Римская-Корсакова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1888

Дочь: Угрюмова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лошаковa Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Мария Николаевна

Смерть
1921
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