Римский-Корсаков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1853
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1853
Рождение ребёнка
26.09.1882
Сын: Римский-Корсаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1885
Дочь: Римская-Корсакова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1888
Дочь: Угрюмова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лошаковa Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921