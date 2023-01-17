Угрюмова (Римская-Корсакова) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1888
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888
Бракосочетание
1906
Бракосочетание
24.04.1916
ЦГИА СПб. ф.19. оп.128. д.1803. кадр 22 Жених - и.д. штаб-офицера Управления Августейшего Полевого Генерал-Инспектора Артиллерии при Верховном Главнокомандующем , капитан, 30 лет . Невеста - бракоразв... Показать все
Смерть
1977
г. Монфермей, Иль-де-Франс, Французская республика
Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.