Угрюмова (Римская-Корсакова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмова (Римская-Корсакова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.01.1888

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888

Отец: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Мать: Римская-Корсакова Мария Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1906

Муж: Богданович Модест Николаевич

Бракосочетание
24.04.1916

Муж: Угрюмов Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. ф.19. оп.128. д.1803. кадр 22 Жених - и.д. штаб-офицера Управления Августейшего Полевого Генерал-Инспектора Артиллерии при Верховном Главнокомандующем , капитан, 30 лет . Невеста - бракоразв... Показать все
Смерть
1977
г. Монфермей, Иль-де-Франс, Французская республика
Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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