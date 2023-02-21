Угрюмов Евгений Николаевич
Место рожденияСанкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Дата рождения26.06.1885
Дата смерти06.01.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
24.04.1916
Жена: Угрюмова Ольга Сергеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. ф.19. оп.128. д.1803. кадр 22 Жених - и.д. штаб-офицера Управления Августейшего Полевого Генерал-Инспектора Артиллерии при Верховном Главнокомандующем , капитан, 30 лет . Невеста - бракоразв... Показать все
Смерть
06.01.1948
г. Гаутинг, Бавария, Федеративная Республика Германия