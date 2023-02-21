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Угрюмов Евгений Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя

Дата рождения

26.06.1885

Дата смерти

06.01.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
24.04.1916

Жена: Угрюмова Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. ф.19. оп.128. д.1803. кадр 22 Жених - и.д. штаб-офицера Управления Августейшего Полевого Генерал-Инспектора Артиллерии при Верховном Главнокомандующем , капитан, 30 лет . Невеста - бракоразв... Показать все
Смерть
06.01.1948
г. Гаутинг, Бавария, Федеративная Республика Германия
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