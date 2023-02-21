Римская-Корсакова (Смирнова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Смирнова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

28.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1885

Дочь: Римская-Корсакова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
25.01.1888

Дочь: Угрюмова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лошаковa Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Смерть
28.01.1909
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