Римская-Корсакова (Смирнова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти28.01.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1885
Дочь: Римская-Корсакова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1888
Дочь: Угрюмова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лошаковa Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1909