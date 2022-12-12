Римский-Корсаков Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1819
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Римский-Корсаков Ефим Фёдорович
Мать: не указана
Сын: Римский-Корсаков Василий Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Дочь: Тыртова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Дочь: Полторацкая Варвара Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Дочь: Евреинова Мария Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Сын: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Дочь: Воскресенская Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Сын: Римский-Корсаков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Дочь: Римская-Корсакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна