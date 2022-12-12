Римский-Корсаков Александр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1819

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1819

Отец: Римский-Корсаков Ефим Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1842

Сын: Римский-Корсаков Василий Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Родино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1843

Дочь: Тыртова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Полторацкая Варвара Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
03.09.1846

Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
24.03.1848

Дочь: Евреинова Мария Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1850

Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
23.04.1852

Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1853

Сын: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
18.12.1858

Дочь: Воскресенская Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1860

Сын: Римский-Корсаков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Журавлево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1862

Дочь: Римская-Корсакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Смерть
1878
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