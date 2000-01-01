Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1858

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1858

Отец: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
04.02.1881

Муж: Воскресенский Владимир Михайлович

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/126/1134 кадр 19 Жених 26, невеста 22 года
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Паевская Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Воскресенский Владимир Михайлович

Смерть
1914
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