Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1858
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1858
Бракосочетание
04.02.1881
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/126/1134 кадр 19 Жених 26, невеста 22 года
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Паевская Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Воскресенский Владимир Михайлович
Смерть
1914