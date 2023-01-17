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Воскресенский Владимир Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.09.1855

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.02.1881

Жена: Воскресенская Анастасия Александровна

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/126/1134 кадр 19 Жених 26, невеста 22 года
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Паевская Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Воскресенская Анастасия Александровна

Смерть
1910
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