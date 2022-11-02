Воскресенский Владимир Михайлович 23.09.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Воскресенский Владимир Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.09.1855, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1910

Супруги
Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна18.12.1858 г.р.
Дети
Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
04.02.1881

Жена: Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/126/1134 кадр 19 Жених 26, невеста 22 года

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна

Смерть
1910

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