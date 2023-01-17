Воскресенский Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.09.1855
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1881
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/126/1134 кадр 19 Жених 26, невеста 22 года
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Паевская Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Воскресенская Анастасия Александровна
Смерть
1910