Воскресенский Владимир Михайлович
мужской, родился 23.09.1855, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1910
Супруги
Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна18.12.1858 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
04.02.1881
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна
Смерть
1910