Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна
женский, родилась 1889
умерла 18.04.1965
МатьВоскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна18.12.1858 г.р.
ОтецВоскресенский Владимир Михайлович23.09.1855 г.р.
Супруги
Паевский Владимир Львович1886 г.р.
Дети
Паевская Анастасия ВладимировнаНеизвестно г.р.
Паевская Елизавета ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Воскресенский Владимир Михайлович
Мать: Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паевская Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Паевский Владимир Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паевская Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Паевский Владимир Львович
Бракосочетание
1909
Смерть
18.04.1965