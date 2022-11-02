Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1889

умерла 18.04.1965

Мать
Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна18.12.1858 г.р.
Отец
Воскресенский Владимир Михайлович23.09.1855 г.р.
Супруги
Паевский Владимир Львович1886 г.р.
Дети
Паевская Анастасия ВладимировнаНеизвестно г.р.
Паевская Елизавета ВладимировнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Воскресенский Владимир Михайлович

Мать: Воскресенская (Римская-Корсакова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паевская Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Паевский Владимир Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паевская Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Паевский Владимир Львович

Бракосочетание
1909

Муж: Паевский Владимир Львович

Смерть
18.04.1965

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