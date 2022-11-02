Паевский Владимир Львович
мужской, родился 1886, село Ясное, Изяславский уезд, Волынская губерния, Российская империя
умер 1931
Супруги
Дети
Паевская Анастасия ВладимировнаНеизвестно г.р.
Паевская Елизавета ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ясное, Изяславский уезд, Волынская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паевская Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паевская Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна
Бракосочетание
1909
Смерть
1931