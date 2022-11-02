Паевский Владимир Львович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Паевский Владимир Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1886, село Ясное, Изяславский уезд, Волынская губерния, Российская империя

умер 1931

Супруги
Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна1889 г.р.
Дети
Паевская Анастасия ВладимировнаНеизвестно г.р.
Паевская Елизавета ВладимировнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ясное, Изяславский уезд, Волынская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паевская Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паевская Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна

Бракосочетание
1909

Жена: Паевская (Воскресенская) Наталья Владимировна

Смерть
1931

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