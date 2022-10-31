Римский-Корсаков Пётр Александрович
мужской, родился 03.09.1846
умер 25.01.1901
МатьРимская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна10.05.1819 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Александр Ефимович10.05.1819 г.р.
Супруги
Дети
Римский-Корсаков Сергей Петрович16.11.1877 г.р.
Римский-Корсаков Леонид Петрович1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1846
Бракосочетание
12.11.1875
Рождение ребёнка
16.11.1877
Рождение ребёнка
1881
Смерть
25.01.1901