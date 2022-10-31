Римский-Корсаков Пётр Александрович 03.09.1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Пётр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.09.1846

умер 25.01.1901

Мать
Римская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна10.05.1819 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Александр Ефимович10.05.1819 г.р.
Супруги
Тыртова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна1843 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Сергей Петрович16.11.1877 г.р.
Римский-Корсаков Леонид Петрович1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1846

Отец: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Мать: Римская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
12.11.1875

Жена: Тыртова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1877

Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Тыртова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Римский-Корсаков Леонид Петрович

Мать ребёнка: Тыртова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна

Смерть
25.01.1901

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