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Римский-Корсаков Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1846

Дата смерти

25.01.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1846

Отец: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
12.11.1875

Жена: Тыртова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1877

Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Тыртова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Римский-Корсаков Леонид Петрович

Мать ребёнка: Тыртова Елизавета Петровна

Смерть
25.01.1901
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