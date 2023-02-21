Римский-Корсаков Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1846
Дата смерти25.01.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1846
Бракосочетание
12.11.1875
Рождение ребёнка
16.11.1877
Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович
Мать ребёнка: Тыртова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Римский-Корсаков Леонид Петрович
Мать ребёнка: Тыртова Елизавета Петровна
Смерть
25.01.1901