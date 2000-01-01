Римский-Корсаков Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Леонид Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

17.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Мать: Тыртова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Римский-Корсаков Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Коськина Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Римский-Корсаков Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Смерть
17.01.1942
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