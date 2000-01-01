Римский-Корсаков Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти17.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1910
Сын: Римский-Корсаков Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Коськина Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Римский-Корсаков Михаил Леонидович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1942