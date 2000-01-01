Тыртова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыртова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Тыртов Пётр Александрович

Мать: Тыртова Елизавета Петровна

Бракосочетание
12.11.1875

Муж: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
16.11.1877

Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Римский-Корсаков Леонид Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно
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