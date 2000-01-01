Тыртова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
12.11.1875
Рождение ребёнка
16.11.1877
Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Римский-Корсаков Леонид Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Смерть
Неизвестно