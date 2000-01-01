Тыртова (Панафидина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыртова (Панафидина) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1828

Сын: Тыртов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Тыртов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Тыртова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Тыртов Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыртов Пётр Александрович

Смерть
1846
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