Тыртова (Панафидина) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1828
Отец ребёнка: Тыртов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Тыртова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Тыртов Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846