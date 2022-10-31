Коськина (Римская-Корсакова) Татьяна Леонидовна
женский, родилась 1914
умерла 05.11.1993
МатьРимская-Корсакова Александра Николаевна23.07.1888 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Леонид Петрович1881 г.р.
Супруги
Коськин Павел Павлович1890 г.р.
Дети
Коськина Тамара Павловна24.03.1951 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
24.03.1951
Дочь: Коськина Тамара Павловна
Отец ребёнка: Коськин Павел Павлович
Смерть
05.11.1993