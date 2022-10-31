Коськина (Римская-Корсакова) Татьяна Леонидовна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Коськина (Римская-Корсакова) Татьяна Леонидовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1914

умерла 05.11.1993

Мать
Римская-Корсакова Александра Николаевна23.07.1888 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Леонид Петрович1881 г.р.
Супруги
Коськин Павел Павлович1890 г.р.
Дети
Коськина Тамара Павловна24.03.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Римский-Корсаков Леонид Петрович

Мать: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Бракосочетание
1949

Муж: Коськин Павел Павлович

Рождение ребёнка
24.03.1951

Дочь: Коськина Тамара Павловна

Отец ребёнка: Коськин Павел Павлович

Смерть
05.11.1993

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