Римская-Корсакова Александра Николаевна
Место рожденияг. Париж, Третья Французская республика
Дата рождения23.07.1888
Дата смерти?.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1888
г. Париж, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1910
Сын: Римский-Корсаков Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Леонид Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Коськина Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Леонид Петрович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Римский-Корсаков Михаил Леонидович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Леонид Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1942