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Римская-Корсакова Александра Николаевна

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Место рождения

г. Париж, Третья Французская республика

Дата рождения

23.07.1888

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1888

Отец: Римский-Корсаков Николай Александрович

Мать: Римская-Корсакова Вера Львовна

г. Париж, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1910

Сын: Римский-Корсаков Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Леонид Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Коськина Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Леонид Петрович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Римский-Корсаков Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Леонид Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Леонид Петрович

Смерть
?.02.1942
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