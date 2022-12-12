Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1863
Дата смерти19.11.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1863
Бракосочетание
?.12.1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Миштовт Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.10.1884
Сын: Римский-Корсаков Лёв Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович
г. Париж, Третья Французская республика
Смерть
19.11.1888
г. Ницца, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика