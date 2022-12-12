Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна

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Место рождения

Каменка, Черкаська область

Дата рождения

28.03.1863

Дата смерти

19.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1863

Отец: Давыдов Лёв Васильевич

Мать: Давыдова Александра Ильинична

Каменка, Черкаська область
Бракосочетание
?.12.1881

Муж: Римский-Корсаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Миштовт Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Римский-Корсаков Лёв Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович

г. Париж, Третья Французская республика
Смерть
19.11.1888
г. Ницца, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика
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