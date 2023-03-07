Давыдова (Чайковская) Александра Ильинична
Место рождения
Дата рождения09.01.1842
Дата смерти09.09.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1842
Рождение ребёнка
28.03.1863
Дочь: Римская-Корсакова Вера Львовна
Отец ребёнка: Давыдов Лёв Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.1868
Дочь: Римская-Корсакова Наталья Львовна
Отец ребёнка: Давыдов Лёв Васильевич
Каменка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1891