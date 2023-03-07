Давыдова (Чайковская) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Чайковская) Александра Ильинична

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Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.01.1842

Дата смерти

09.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1842

Отец: Чайковский Илья Петрович

Мать: Чайковская Александра Андреевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1863

Дочь: Римская-Корсакова Вера Львовна

Отец ребёнка: Давыдов Лёв Васильевич

Каменка, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.05.1868

Дочь: Римская-Корсакова Наталья Львовна

Отец ребёнка: Давыдов Лёв Васильевич

Каменка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Лёв Васильевич

Смерть
09.09.1891
Каменка, Черкаська область
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