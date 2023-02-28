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Чайковский Илья Петрович

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Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

20.07.1795

Дата смерти

09.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
25.04.1840

Сын: Чайковский Петр Ильич

Мать ребёнка: Чайковская Александра Андреевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.01.1842

Дочь: Давыдова Александра Ильинична

Мать ребёнка: Чайковская Александра Андреевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайковская Александра Андреевна

Смерть
09.01.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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