Чайковский Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения20.07.1795
Дата смерти09.01.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1840
Мать ребёнка: Чайковская Александра Андреевна
Рождение ребёнка
09.01.1842
Дочь: Давыдова Александра Ильинична
Мать ребёнка: Чайковская Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния