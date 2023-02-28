Чайковская (Ассиер) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайковская (Ассиер) Александра Андреевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.07.1812

Дата смерти

13.06.1854

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1840

Сын: Чайковский Петр Ильич

Отец ребёнка: Чайковский Илья Петрович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.01.1842

Дочь: Давыдова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Чайковский Илья Петрович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайковский Илья Петрович

Смерть
13.06.1854
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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