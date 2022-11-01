Чайковская (Ассиер) Александра Андреевна
женский, родилась 30.07.1812, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 13.06.1854, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Чайковский Илья Петрович20.07.1795 г.р.
Дети
Чайковский Петр Ильич25.04.1840 г.р.
Давыдова (Чайковская) Александра Ильинична09.01.1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1840
Отец ребёнка: Чайковский Илья Петрович
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.01.1842
Дочь: Давыдова (Чайковская) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Чайковский Илья Петрович
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
13.06.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург