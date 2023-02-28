Чайковская (Ассиер) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1812
Дата смерти13.06.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1840
Отец ребёнка: Чайковский Илья Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1842
Дочь: Давыдова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Чайковский Илья Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1854