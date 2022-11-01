Чайковская (Ассиер) Александра Андреевна 30.07.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чайковская (Ассиер) Александра Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.07.1812, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 13.06.1854, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Чайковский Илья Петрович20.07.1795 г.р.
Дети
Чайковский Петр Ильич25.04.1840 г.р.
Давыдова (Чайковская) Александра Ильинична09.01.1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайковский Илья Петрович

Рождение ребёнка
25.04.1840

Сын: Чайковский Петр Ильич

Отец ребёнка: Чайковский Илья Петрович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
09.01.1842

Дочь: Давыдова (Чайковская) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Чайковский Илья Петрович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Смерть
13.06.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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