Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна
Место рождения
Дата рождения19.05.1868
Дата смерти29.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1868
Бракосочетание
22.04.1890
Рождение ребёнка
1891
Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1898
Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович
Смерть
29.04.1956
г. Вест Оранж, штат Нью-Йорк, США