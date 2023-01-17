Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна

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Место рождения

Каменка, Київська область

Дата рождения

19.05.1868

Дата смерти

29.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1868

Отец: Давыдов Лёв Васильевич

Мать: Давыдова Александра Ильинична

Каменка, Київська область
Бракосочетание
22.04.1890

Муж: Римский-Корсаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Александрович

Смерть
29.04.1956
г. Вест Оранж, штат Нью-Йорк, США
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