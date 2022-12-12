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Римский-Корсаков Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1852

Дата смерти

12.01.1908

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1819 г.р.

Жена

1863 г.р.
1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1852

Отец: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
?.12.1881

Жена: Римская-Корсакова Вера Львовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Миштовт Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Львовна

Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Римский-Корсаков Лёв Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Львовна

г. Париж, Третья Французская республика
Бракосочетание
22.04.1890

Жена: Римская-Корсакова Наталья Львовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Львовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Львовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Львовна

Смерть
12.01.1908
Похоронен: Спасское кладбище
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