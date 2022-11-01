Римский-Корсаков Николай Александрович 23.04.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.04.1852

умер 12.01.1908

Мать
Римская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна10.05.1819 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Александр Ефимович10.05.1819 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна28.03.1863 г.р.
Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна19.05.1868 г.р.
Дети
Миштовт (Римская-Корсакова) Ирина Николаевна1882 г.р.
Римский-Корсаков Лёв Николаевич17.10.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1852

Отец: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Мать: Римская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
?.12.1881

Жена: Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Миштовт (Римская-Корсакова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна

Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Римский-Корсаков Лёв Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Римская-Корсакова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна

г. Париж, Третья Французская республика

Бракосочетание
22.04.1890

Жена: Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
1895

Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна

Смерть
12.01.1908

Похоронен: Спасское кладбище

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