Римский-Корсаков Николай Александрович
мужской, родился 23.04.1852
умер 12.01.1908
МатьРимская-Корсакова (Фиглева) Анастасия Васильевна10.05.1819 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Александр Ефимович10.05.1819 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна28.03.1863 г.р.
Римская-Корсакова (Давыдова) Наталья Львовна19.05.1868 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Лёв Николаевич17.10.1884 г.р.Показать еще 4
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Рождение
23.04.1852
Бракосочетание
?.12.1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Миштовт (Римская-Корсакова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна
Рождение ребёнка
17.10.1884
Сын: Римский-Корсаков Лёв Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Давыдова) Вера Львовна
г. Париж, Третья Французская республика
Бракосочетание
22.04.1890
Рождение ребёнка
1891
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1895
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1898
Смерть
12.01.1908