Римский-Корсаков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1852
Дата смерти12.01.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1852
Бракосочетание
?.12.1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Миштовт Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Львовна
Рождение ребёнка
17.10.1884
Сын: Римский-Корсаков Лёв Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Львовна
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Львовна
г. Париж, Третья Французская республика
Бракосочетание
22.04.1890
Рождение ребёнка
1891
Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Львовна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Львовна
Рождение ребёнка
28.10.1898
Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Львовна
Смерть
12.01.1908
Похоронен: Спасское кладбище