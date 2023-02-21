Миштовт (Римская-Корсакова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миштовт (Римская-Корсакова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

04.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Римский-Корсаков Николай Александрович

Мать: Римская-Корсакова Вера Львовна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Миштовт Георгий Илларионович

Отец ребёнка: Миштовт Илларион Викентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миштовт Василий Илларионович

Отец ребёнка: Миштовт Илларион Викентьевич

США
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миштовт Илларион Викентьевич

Смерть
04.02.1972
г. Вашингтон, США
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