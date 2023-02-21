Миштовт (Римская-Корсакова) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти04.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1917
Сын: Миштовт Георгий Илларионович
Отец ребёнка: Миштовт Илларион Викентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миштовт Василий Илларионович
Отец ребёнка: Миштовт Илларион Викентьевич
США
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1972
г. Вашингтон, США