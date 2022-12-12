Миштовт Илларион Викентьевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1881
Дата смерти20.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Миштовт Георгий Илларионович
Мать ребёнка: Миштовт Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миштовт Василий Илларионович
Мать ребёнка: Миштовт Ирина Николаевна
США
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миштовт Ирина Николаевна
Смерть
20.06.1974
г. Вашингтон, США