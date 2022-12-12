Миштовт Илларион Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миштовт Илларион Викентьевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

10.02.1881

Дата смерти

20.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Миштовт Георгий Илларионович

Мать ребёнка: Миштовт Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миштовт Василий Илларионович

Мать ребёнка: Миштовт Ирина Николаевна

США
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миштовт Ирина Николаевна

Смерть
20.06.1974
г. Вашингтон, США
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