Давыдов Лёв Васильевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1863
Дочь: Римская-Корсакова Вера Львовна
Мать ребёнка: Давыдова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
19.05.1868
Дочь: Римская-Корсакова Наталья Львовна
Мать ребёнка: Давыдова Александра Ильинична
Каменка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1896