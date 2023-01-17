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Давыдов Лёв Васильевич

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Место рождения

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

Дата рождения

1837

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.03.1863

Дочь: Римская-Корсакова Вера Львовна

Мать ребёнка: Давыдова Александра Ильинична

Каменка, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.05.1868

Дочь: Римская-Корсакова Наталья Львовна

Мать ребёнка: Давыдова Александра Ильинична

Каменка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Александра Ильинична

Смерть
1896
Каменка, Черкаська область
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