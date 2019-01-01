город Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Петровск-Забайкальский

город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Петровская волость
487Петро-Заводское сел., вол. прав.Крестьянских дворов: 394. Остальных дворов: 110. Всех дворов: 504. 2754

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Петровская волость
село Петровско-Завод
Забайкальская область, Верхнеудинский округ
село Петровский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район
12091Петровск-Забайкальскийгород51°17'108°50'M-49-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, город Петровск-Забайкальский
76715000001г Петровск-Забайкальскийгород
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