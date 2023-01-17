Римский-Корсаков Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения12.04.1842
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1842
Рождение ребёнка
30.08.1870
Дочь: Гриппенберг Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1874
Дочь: Оржешко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Герасимова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Вяземский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лебедевская Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1909
Витебск, Витебская область