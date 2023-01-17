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Римский-Корсаков Василий Александрович

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Место рождения

Родино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.04.1842

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1842

Отец: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Родино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1870

Дочь: Гриппенберг Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1872 и 1874

Дочь: Оржешко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Герасимова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Вяземский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лебедевская Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Смерть
1909
Витебск, Витебская область
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