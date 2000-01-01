Оржешко (Римская-Корсакова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1872 и 1874
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1874
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
07.06.1903
Дочь: Оржешко Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Оржешко Пётр Диомидович
Рождение ребёнка
13.07.1908
Дочь: Фёдорова Мария Петровна
Отец ребёнка: Оржешко Пётр Диомидович
Смерть
1921