Оржешко (Римская-Корсакова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оржешко (Римская-Корсакова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1872 и 1874

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1874

Отец: Римский-Корсаков Василий Александрович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
1902

Муж: Оржешко Пётр Диомидович

Рождение ребёнка
07.06.1903

Дочь: Оржешко Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Оржешко Пётр Диомидович

Рождение ребёнка
13.07.1908

Дочь: Фёдорова Мария Петровна

Отец ребёнка: Оржешко Пётр Диомидович

Смерть
1921
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