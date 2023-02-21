Фёдорова (Оржешко) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1908
Отец: Оржешко Пётр Диомидович
Мать: Оржешко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Фёдоров Василий Александрович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Фёдоров Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно