Фёдорова (Оржешко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Оржешко) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1908

Отец: Оржешко Пётр Диомидович

Мать: Оржешко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Фёдоров Олег Васильевич

Отец ребёнка: Фёдоров Василий Александрович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Фёдоров Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Фёдоров Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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